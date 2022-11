(Di lunedì 14 novembre 2022) Continua il cammino di avvicinamento verso ilindelper la Nazionale Italiana dialpino, che si appresta a svolgere un ciclo di allenamenti in Finlandia dal 15 al 25 novembre. Ladilavorerà in una prima fase a, dal 15 al 20, per poi trasferirsi afino al termine delfinnico. L’obiettivo è quello di presentarsi nelle migliori condizioni possibili a Livigno per la tappa inaugurale del circuito maggiore nel weekend del 3 e 4 dicembre. Saranno presenti in Finlandia i seguenti atleti: Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Aaron March, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Elisa Caffont ...

Spedizione che comprenderà anche lo staff tecnico composto da Rudi Galli, Eric Pramsohler, Fabio Breda, Jacopo Bardini, Eddi Del Zenero e Marco Proserpio. Snowboard, squadra azzurra di parallelo in raduno tra Suomutunturi e Pyha in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo Prosegue la preparazione per la squadra di snowboard alpino Aaron March, capitanata dal direttore tecnico Cesare Pisoni, che da martedì 15 e fino a venerdì 25 si trasferirà in Finlandia per delle ...Sei giorni di allenamento, dal 13 al 18 novembre, per Moioli & Co. su parte del tracciato che ospiterà il massimo circuito il prossimo 16-17 dicembre. I convocati ...