Sampdoria | Lanna | “Stankovic non sarà esonerato”

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Giorni di riposo per i Doriani, dove latornerà fra due settimane ad allenarsi, dopo il periodo molto buio concluso con la sconfitta per 2-0 contro il Lecce. Il presidente della, Marco, è stato intervistato a Secolo XIX dove ha parlato del momento molto duro dei Blucerchiati. Di seguito, ecco le parole del presidente: Su: “Ci tengo a ribadire cheè confermato. Continuano a girare voci incontrollate su un suo possibile esonero, che dovremmo fare una nuova rivoluzione tecnica… tutto falso. Abbiamo la massima fiducia in lui. Nonuna fiducia a tempo. Resterà l’allenatore dellafino all’ultima giornata, qualunque risultato arriverà. Ma non per una questione ...

