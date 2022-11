Raffa | tutto sulla serie tv dedicata a Raffaella Carrà

Poi, ottima gestione del match, peril primo tempo, che non impedisce però, alle All Reds, di ... A disp: Francolino A.,C., Orofino E., Aprile G., Giannone S. Coach: Dimartino L. Arbitro: ...... di riffa o dici si sente comunque invogliati a dare una mano a Ciro e a suo padre, l'ex ... difficilmentequesto sazierà la fame di quanti si aspettavano una storia particolarmente ...Disney Plus ha annunciato l'arrivo della docu-serie Raffa, dedicata alla vita dell'icona pop più influente del mondo, l'intramontabile Raffaella Carrà ...Disney+ annuncia la produzione originale Raffa, la prima docu-serie dedicata a Raffaella Carrà, che ripercorrerà la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo. Raffa, le ...