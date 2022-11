Montesano cacciato? Vi spiego perché è un errore | l' analisi choc di Senaldi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta il caso Enricoda Ballando con le stelleindossava la maglietta della X Mas: "Hanno fatto il suo gioco.è stato comunista, socialista, no vax, ha passato più partiteche squadre di calcio Ibrahimovic. Il personaggio è assetato di notorietà e va da chi gliela offre. Ha messo quella maglietta apposta e la Rai gli ha dato il benservito. Non si può difenderlo però... è un poveretto. Non si possono cacciare tutti con la scusa dell'antifascismoin questo modo si nuoce alla causa antifascista".

