“La schiaccio e la rovino” GF Vip 7 | Wilma Goich vede lui e lei ed esplode Furia e gelosia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022)al GF Vip 7. L’attacco contro la concorrente è fortissimo e probabilmente ne vedremo delle belle, durante la puntata in diretta di lunedì 14 novembre. La situazione nella casa più spiata d’Italia è già di per sé tesa, a causa dei contagi da coronavirus, ma ora ci ha pensato la cantante 77enne ad aumentare ulteriormente la tensione con frasi bomba destinate a sollevare polemiche. E chissà come reagirà il popolo del web, se dovesse esserci questo scontro frontale tra lei e l’altra compagna di avventura. Dunque,al GF Vip 7 ha sferrato un attacco durissimo contro una concorrente del reality show di Canale 5. E presumibilmente nessuno si aspettava così tanta rabbia, soprattutto perché si parla di questioni sentimentali. Eppure di lei si era parlato recentemente in modo ...