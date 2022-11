Kherson | Bali | Ankara | tre no alle armi nucleari e spunta la parola pace

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella città liberata Zelensky per la prima volta parla di "inizio della fine della guerra". In Turchia incontro a sorpresa fra i capi dei servizi russi e americani. In Indonesia Biden e Xi mandano un segnale a Putin

È terminato con una stretta di mano il vertice tra Joe Biden e Xi Jinping al G20 di, il secondo incontro di persona tra i presidenti delle due superpotenze, dopo quello del 2012, ...di, ......didurante la loro ritirata. Un vero e proprio caso che è diventato subito virale sui social network e che accende i riflettori su un conflitto sempre più disperato. Leggi anche > G20 a, ...In guerra anche il rapimento di un procione può far notizia. Ed è quanto sta accadendo al piccolo animale che è stato rubato, come bottino di guerra, dai soldati russi allo ...Nella città liberata Zelensky per la prima volta parla di "inizio della fine della guerra". In Turchia incontro a sorpresa fra i capi dei servizi ...