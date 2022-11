Itis Meucci | scatta l' occupazione Alcuni studenti sono entrati nell' edificio all' alba

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il blitz stamani alle 6. 'Forse i ragazzinida una finestra lasciata aperta'. L'allarme suona ininterrottamente: residenti infuriati e traffico bloccato. La rabbia dei prof: 'Non ...

LA NAZIONE

Il blitz stamani alle 6. 'Forse i ragazzini sono entrati da una finestra lasciata aperta'. L'allarme suona ininterrottamente: residenti infuriati e traffico bloccato. La rabbia dei prof: 'Non ..., lato Carrara; lato Viareggio, fino a via Giosuè Carducci) Le utenze domestiche devono presentarsi presso la nostra sede e ritirare il materiale necessario (nuovo libretto informativo, ... Itis Meucci: è scattata l'occupazione. Alcuni studenti sono entrati nell'edificio all'alba Il blitz stamani alle 6. "Forse i ragazzini sono entrati da una finestra lasciata aperta". L'allarme suona ininterrottamente: residenti infuriati e traffico bloccato. La rabbia dei prof: "Non conoscia ...