Ipotesi rialzo del prezzo per iPhone 15 | modelli Ultra più costosi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si parla già dei prossimi top di gamma di casa Apple con l‘15che potrebbe essere la vera grande novità riservata dall’azienda di Cupertino agli appassionati di tale settore. Le voci a riguardo sono molteplici ed evidenziano questo modello speciale che avrà delle funzionalità assolutamente esclusive rispetto al modello base, ma non solo. Questo15dovrebbe definitivamente sostituire il modello Pro Max, che quindi non esisterebbe più, ma il suosarà a quanto pare davvero altissimo. Le prime previsioni sulapplicato per15nei prossimi mesi in Italia Dunque, al di là delleche si fanno sul processore in questi giorni, occorre fare attenzione anche al ...