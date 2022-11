Il primo compleanno da Sovrano di Carlo III | gli omaggi e la festa privata

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 14 novembre 2022) Life&People.it Se Elisabetta II è salita al trono con tutta la vita davanti a sé,III festeggia il suoda Re a 74 anni, diventando così il monarca più anziano mai incoronato a Westminster. La corona britannica festeggia ilda Re diIII. Colui che, per molti inglesi, è stato una sorta di principe in perenne attesa della successione al trono, celebra – è proprio il caso di dire – undegno di un re. 74 anni, compiuti oggi, 14 novembre, per raggiungere l’obiettivo di indossare la corona reale, ottenuta dopo la morte della madre verificatasi lo scorso 8 settembre. Da allora, sebbene la cerimonia ufficiale di incoronazione sia prevista la prossima ...