Energia | Ass parchi permanenti | alti tassi crescita costi spingono verso fotovoltaico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. (Labitalia) - "L'aumento esponenziale deienergetici ha colpito duramente il settore deidivertimento, costringendo molte realtà a rivedere le prospettive di chiusura di fine anno e i piani di investimento per il futuro. Ci aspettavamo un aumento dei, ma non con questo tasso di". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Luciano Pareschi, presidente Associazioneitaliani. "Nel nostro caso - sottolinea - non esistono soluzioni immediate: non possiamo alleggerire la bolletta ottimizzando i consumi, perché questo significherebbe tagliare il funzionamento di attrazioni, impianti luminosi e altre tecnologie che sono alla base della magia e dell'essenza stessa del nostro prodotto. Allo stesso modo, non possiamo aumentare il prezzo dei ...