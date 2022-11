Ema Stokholma a Ballando con le Stelle con Angelo Madonia | chi è la modella e conduttrice radiofonica? Età | altezza | madre | padre | vita privata e fidanzato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 14 novembre 2022) Chi è Ema, lache ha partecipato alla nuova edizione dicon ledi Milly Carlucci, gareggiando in coppia con il maestro? Emacon lecon: età,e carriera Nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère, in Provenza, in Francia, Emaè una, pittrice etelevisiva francese con cittadinanza italiana. L’artista è alta 175 centimetri e pesa 63 chili mentre il suo vero nome è Morwenn Moguerou. È ...