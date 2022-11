Donnarumma Terna | “Tyrrhenian Lab progetto sostenibile che farà crescere l’intero sistema elettrico”

Borsa Italiana

... sul collegamento Italia - Tunisia,ha precisato: "Per la Tunisia si tratta della parte ... Alla domanda se potrebbero partecipare altri Paesi, come Francia e Germania, l'ad diha ...Lo ha detto l'amministratore delegato di, Stefano, a margine dell'inaugurazione del master del Tyrrhenian Lab, rispondendo su come si sta procedendo e sui tempi del nuovo ... Terna: Donnarumma, su Tyrrhenian Link nei tempi, in un anno attivita' operative A Salerno erano presenti l'Amministratore Delegato di Terna Stefano Donnarumma e il Rettore dell'Università Prof. Vincenzo Loia, a Palermo la Presidente di Terna Valentina Bosetti e il Rettore ...È stato inaugurato all’Università di Cagliari, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura, il Tyrrhenian ...