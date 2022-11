(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha avuto untelefonico con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel, nel corso del quale entrambi hanno affermato “la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni diin ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione europea”. Ne dà notizia un comunicato congiunto del Quirinale e dell’Eliseo L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Iltelefonico del presidentecon Macron questa mattina puo' aver creato le premesse per una distensione, ma i problemi all'origine dello scontro sono ancora tutti li'. Proprio ...È dovuto intervenire anche il presidente della Repubblica, Sergio, per cercare di allentare la tensione tra Italia e Francia nata con lo scontro sulla questione migranti . Il Quirinale ha infatti comunicato che il Capo dello Stato ha avuto un colloqui ... Colloquio Mattarella-Macron: "Necessaria piena collaborazione" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato al Consiglio Affari Esteri previsto oggi a Bruxelles. Si tratta dell'esordio in Europa per Tajani, nel suo ruolo di vice premier ...Nelle scorse ore c’è stato un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, nel corso del quale entrambi hanno ...