Biden e Xi si parlano per tre ore | ed è un messaggio a Putin

Di certo vi è stato un allontanamento delle strutture dei due Paesi che non sipiù, anche per il Covid. Il fatto chee Xi si conoscessero forse ha facilitato i primi rapporti umani, ma ...Xi crede ancora fideisticamente nel declino dell'Occidente, ma la sua appare più una speranza che non una certezza fondata su basi precise e dati incontrovertibili; mentreda par suo non ...Sia in Cina che negli Usa. Di certo vi è stato un allontanamento delle strutture dei due Paesi che non si parlano più, anche per il Covid. Il fatto che Biden e Xi si conoscessero forse ha facilitato i ...Nella città liberata Zelensky per la prima volta parla di "inizio della fine della guerra". In Turchia incontro a sorpresa fra i capi dei servizi ...