Barcellona | Messi rivela le tensioni con l’ex allenatore

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) In un intervista rilasciata presso Movistar+ il calciatore argentino Leoha svelato un retroscena di quando era alsu un suoha affermato che il primo anno con Luis Enrique è stato difficile e i due non hanno avuto subito un buon rapporto. Queste le parole disullLuis Enrique: «Tornavo dall’Argentina dopo le vacanze e giocavamo il 2 o il 3 gennaio ed abbiamo avuto una discussione che durò per un po. Alla fine, però, io e Luis Enrique abbiamo avuto un bellissimo rapporto e fui uno dei primi a dirgli di non andare via. » Anche Luis Enrique ha ammesso che il primo periodo conè stato complicato, in un’intervista a Radio Catalunya ha dichiarato: «l primo anno dadel ...