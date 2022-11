Al Napoli di Spalletti i tifosi sei mesi fa tirarono le uova Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Aldiseifale. Lo ricorda Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Non fa mai male ricordare alla piazza dila propria incompetenza. Oggi ilriporta un po’ di memoria al centro del villaggio. Era il 30 aprile, ilera già in Champions ma il pullman fu bersagliato all’arrivo allo stadio e la squadra diprocessata con slogan e striscioni. È stato l’inizio della rivoluzione che sa di impresa. Da non credere: i duri e puri arrivarono un paio d’ore prima che cominciasse la partita, muniti die di slogan, come se non ci fosse un domani. Ma il 30 aprile del 2022, quando stava per cominciare-Sassuolo, ...