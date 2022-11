Verona - Spezia 1 - 2 | Nzola ribalta l' Hellas Lacrime per Dragowski | addio ai Mondiali

TUTTO mercato WEB

Losupera 2 - 1 in rimonta ilin un match della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Verdi al 30' replica ...Brillante successo degli aquilotti andati sotto e vicini al portiere polacco che si infortuna ed è costretto a rinunciare ai ... Hellas Verona, Bocchetti non può perdere: a rischio la conferma in caso di ko con lo Spezia Lo Spezia ha un grande attaccante, il Verona solo un po' di buona volontà e nel calcio che conta sono altre le qualità che servono. I liguri… Leggi ...Un bruttissimo infortunio alla caviglia per il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski lo costringerà a saltare i Mondiali in Qatar che inizieranno la prossima settimana. L’estremo difensore polacc ...