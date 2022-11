Torna ' Non è l' Arena' | da Giletti un approfondimento sulle tensioni Italia - Francia

Calciomercato.com

è l'Arena' , il programma condotto da Massimo Giletti in onda la domenica alle 21.15 su La7. Nella puntata di sarà in primo piano un lungo approfondimento sulla più stretta attualità: le ...Mio padre che ha combattuto per i valori di libertà e democraziapotrebbe che apprezzare una rivendicazione dell'attaccamento all'articolo 1 ovvero quella della sovranità popolare. Nel mio libro ... Atalanta, le pagelle di CM: torna Palomino, che disfa e ripara, Zapata non è pronto! Dopo un venerdì caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, nel weekend del 12-13 novembre un vortice di bassa pressione in quota (perturbazione n.4 del mese), attualmente… Leggi ...Si chiude 1-3 la gara tra Zest e Leonessa, valida per la quinta giornata di Serie C, svoltasi al Palafiori di Terlizzi con i parziali di 24-26, 26-24, 8-25, 14-25. Le ragazze di Claudio Marchisio scen ...