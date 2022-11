Meglio che non dici più nulla Barale | telefonata di fuoco a Domenica In | Venier attonita

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Volano stracci aIn. Ospite della puntata del 13 novembre su Rai1, Paola. Dopo essere stata eliminata da Ballando con le Stelle, laha fatto visita a Mara. "Ci sono rimasta male - ha detto della sua eliminazione -, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità". Ecco allora che la padrona di casa ha citato il maestro cubano, Roly Maden in collegamento telefonico, con lo scopo di smentire le voci di quello scarso feeling tra i due. "Lei è brava - ha detto il ballerino -, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava". Parole che non sono piaciute alla: "Ok, forse è...