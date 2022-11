Maldini | ' Vittoria ottenuta col sacrificio Scudetto? Noi ci crediamo ancora'

(Di domenica 13 novembre 2022) Stefano Pioli non parla dopo Milan - Fiorentina: motivi personali, per ora non meglio precisati. È allora Paoloa presentarsi ai microfoni di Dazn a fine gara. "Abbiamo ottenuto una...

Stefano Pioli non parla dopo Milan - Fiorentina: motivi personali, per ora non meglio precisati. È allora Paoloa presentarsi ai microfoni di Dazn a fine gara. "Abbiamo ottenuto unacon sacrificio, senza un gioco armonioso che ci ha contraddistinto per gran parte del 2022. Avevamo però voglia ...Commenta per primo Il Milan chiude il 2022 con laall'ultimo respiro sulla Fiorentina. Al termine del match il direttore dell'area tecnica rossonera, Paolo, è intervenuto a Dazn : 'Non vincere avrebbe cambiato la sosta e la ...Milano, 13 nov. – (Adnkronos) – “Abbiamo ottenuto questa vittoria in qualche maniera, con sacrificio, senza un gioco armonioso però avevamo voglia di vincerla, perché per noi il pari sarebbe stata una ...Paolo Maldini ha parlato al posto di Stefano Pioli dopo il 2-1 alla Fiorentina: "Vittoria fondamentale per chiudere bene il 2022, il pareggio sarebbe stata una mezza sconfitta. Classifica Abbiamo due ...