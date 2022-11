LIVE Ruud-Auger-Aliassime | ATP Finals 2022 in DIRETTA | inizia lo spettacolo a Torino!

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della prima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Caspere Felixche apre le ATPa Torino. Casperha vissuto un finale di stagione difficile dopo una stagione da grande protagonista: il norvegese è attualmente numero 4 del mondo e si presenta alleda testa di serie numero 3, ma dopo la finale persa contro Alcaraz agli Us Open ha vinto appena due partite ufficiali: con Jarry a Seul e con Gasquet a Parigi-Bercy, perdendo tutte le altre. Il tennista di Oslo deve difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno. Felix ...

Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW GRUPPO VERDE RAFA NADAL (Spagna) GRUPPO VERDE CASPER(Norvegia) GRUPPO VERDE FELIX AUGER - Prima giornata di match alle ATP Finals di Torino. Ruud-Auger Aliassime apre il programma di partite del gruppo verde al Pala Alpitour