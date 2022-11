Incidente o attentato? Per Erdogan è un “vile attacco”

(Di domenica 13 novembre 2022) Un’esplosione avvenuta domenica lungo il popolare viale pedonale Istiklal di Istanbul, provocando morti e feriti e seminando il panico tra e cittadini e turisti. Mentre le autorità di sicurezza sono ancora sul posto e il bilancio dei danni è parziale, il presidente Recep Tayypha parlato della vicenda durante la conferenza stampa in vista del G20 (che si svolgerà domani a Bali, in Indonesia).ha condannato fermamente l’accaduto definendolo “un”, un’affermazione che toglie parte dei dubbi sulla matrice dell’evento. Le vittime sembrano essere almeno 6, con 38 i feriti. Il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, ha scritto su Twitter che l’esplosione è avvenuta alle 16:20 circa (1320 GMT). Ci sono alcune immagini riprese dalle varie telecamere di sorveglianza dell’area che mostrano persone ...

