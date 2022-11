Diego dice addio al calcio

(Di domenica 13 novembre 2022)Ribas Da Cunha ha dettoal: l’ex di Juve e Atletico Madrid ha deciso di lasciare all’età di 37 anniRibas da Cunha lascia ilgiocato. A 37 anni, l’ex di Juve e Atletico Madrid, tra le altre, ha disputato la sua ultima partita con la maglia del suo Flamengo, nella sconfitta per 2-1 contro l’Avai. Al termine dell’incontro, ha salutato compagni, staff e tifosi in campo, ricambiato dalla standing ovation del pubblico. Alla fine c’è stato anche il simbolico passaggio di consegne con Gabigol, a cui ha ceduto la maglia numero 10 dei rossoneri. L'articolo proviene daNews 24.

