Verona | i convocati di Bocchetti | torna Hrustic

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilha reso nota la lista deiper la sfida di domani contro lo Spezia: out Faraoni, mentrea disposizioneSalvatoreha reso nota la lista deiper la sfida di domani delcontro lo Spezia. Non ci sarà Faraoni, alle prese con un infortunio, mentrea disposizione. Di seguito l’elenco completo. I: Montipò, Doig, Veloso, Hien, Verdi, Lozanovic, Henry,, Lasagna, Ilic, Chiesa, Ceccherini, Hongla, Djuric, Gunter, Berardi, Magnani, Terracciano, Dawidowicz, Praszelik, Depaoli, Kallon, Cabral, Perilli, Tameze, Sulemana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Spezia: le ultime notizie sulle formazioni Bocchetti deve rinunciare agli indisponibili ... I due serbi, entrambiper l'imminente Mondiale, non sono al meglio ma almeno uno dei due ...Commenta per primo Di seguito il post con idello Spezia per la gara contro ilSpezia, sono arrivate le convocazioni di Luca Gotti per la trasferta contro l'Hellas Verona. Luca Gotti ritrova Gyasi. L'attaccante dello Spezia è convocato per il match di domenica pomeriggio contro ...Niente Faraoni per il Verona domani contro lo Spezia: di seguito la lista dei convocati. Montipò, Doig, Veloso, Hien, Verdi, Lozanovic, Henry, Hrustic, Lasagna, Ilic, Chiesa, Ceccherini, Hongla, Djuri ...