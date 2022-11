Ufc 281 | Israel Adesanya vs Alex Pereira stanotte in tv | programma | orario e diretta streaming

SPORTFACE.IT

Israel Adesanya torna sull'ottagono per sfidare Alex Pereira nella cornice del Madison Square Garden di New York nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre. Tutto pronto per il ritorno sull'ottagono di Israel Adesanya e l'occasione è speciale: di fronte a lui c'è Alex Pereira che anni fa, nella kickboxing, lo mise ko. Questo è il piatto forte di Ufc 281, evento in programma al Madison Square Garden di New York nella notte italiana di sabato 12 e domenica 13 novembre. Si parte alle 03:00, ma per Adesanya bisognerà aspettare almeno le 05:00. Occhi su Poirier contro Chandler.