(Di sabato 12 novembre 2022) Sara' piu' robusto del previsto lo slancio dell'economia europea quest'anno, ma rallentera' nel prossimo ben oltre le attese, in scia alla crisi energetica, al caro prezzi e alla guerra in Ucraina. ...

Agenzia ANSA

Per ora l'sta intanto correndo piu' delle attese anche se dovrebbe poi allinearsi al ristagno della zona euro nel 2023, quando invece la Germania andra' perfino in recessione 12 novembre 2022Radicali e frammentati Oggi, con la destra al governo in, si assiste a una ulteriore ... In molte scuole italiane, tra gli studenti,ad esempio l'avversione verso gli strumenti dell'... Ue, l'Italia cresce di piu', ma in 2023 solo lo 0,3% - Italia Sara' piu' robusto del previsto lo slancio dell'economia europea quest'anno, ma rallentera' nel prossimo ben oltre le attese, in scia alla ...È un grido di dolore quello che, alla vigilia della "Giornata Mondiale delle Povertà", lancia Biagio Conte, nella cui "Missione di Speranza e Carità" da anni trovano riparo migliaia di persone proveni ...