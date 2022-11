Tigre aggredisce una bambina di 9 anni e la sbrana | “L’ho sentita urlare mentre moriva”

Leggi su tpi

(Di sabato 12 novembre 2022) “Ho sentito le urla della piccola Poonam provenire dalla foresta”. È questo il racconto da brividi della nonna delladi 9che mercoledì scorso è stata afferrata, trascinata e poi uccisa da unain una risaia nella località di Madhya Pradesh, nell’India centrale. La piccola Poonam e la nonna Terasiya Gond stavano lavorando come tutti i giorni, nella risaia, quando nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30, è avvenuta la tragedia. Laha aggredito lache non ha potuto fare nulla ed è stata trascinata dall’animale all’interno della foresta. Dopo la tragedia, l’anziana donna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Hindustan Times: “Pensavo che si fosse tagliata una mano con una falce, ma quando mi sono girata per vederla, ho visto unache la ...