Terzo Polo | Renzi | ' per Conte noi diversi? Stavolta l' ha azzeccata'

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Giuseppel'ha. Ieri ha detto: 'Non sto conperché ho una storia diversa, perché ho dei valori'. Ha ragione". Così Matteosu Fb. "Lui ha firmato il decreto Salvini per chiudere i porti, io ho firmato il decreto sulle unioni civili. Lui ha introdotto il reddito di cittadinanza, io Industria 4.0. Lui ha voluto i banchi a rotelle, io il JobsAct. Lui si è definito sovranista e populista, io credo negli Stati Uniti d'Europa e nella politica.ha ragione. Lui e io abbiamo storie e valori. E io ne vado orgoglioso".

ForlìToday

E soprattutto tallonata dal Terzo Polo di Azione e Italia viva, al 7,6 per cento. Segue, al quinto posto, Forza Italia, che si attesta al 7,1. Mentre più distaccati restano gli altri partiti: ...La Lega sale all'8,4% (+0,1%), il Terzo Polo al 7,7% ( - 0,1%) e Forza Italia stabile al 7%. Si legge invece nel sondaggio Demos per La Repubblica : Attualmente, nel sondaggio di Demos, sono oltre 10 ... Nasce il gruppo giovani del Terzo Polo di Forlì-Cesena Nella paralisi che ha colpito il Pd all'indomani della candidatura di Letizia Moratti con il Terzo Polo, c'è la fuga in avanti di Pierfrancesco Maran, primatista di preferenze a Milano e assessore ...