Napoli Udinese LIVE 2-0 | Deulofeu lascia il campo in lacrime | raddoppia Zielinski

(Di sabato 12 novembre 2022) Al Maradona, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.2-0 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1? COMINCIA LA SFIDA – E’ ila muovere il primo pallone 4? CONCLUSIONE– Il primo tiro della sfida è degli ospiti, con Beto che calcia ma il pallone finisce centrale e facile per Meret 8? OCCASIONE– Sul cross basso si avventa l’attaccante di tacco, è bravissimo e reattivo Meret ad andare giù subito e a respingere la conclusione ravvicinata 10? TENTATIVO OSIMHEN – Si fa vedere anche il ...

Commenta per primo Il centrocampista delFrank Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l': 'Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni giocatore vuole ...Commenta per primo Il centrocampista dell'Tolgay Arslan ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno contro il: 'Abbiamo fatto benissimo nelle prime 10 giornate, mentre nelle ultime 4/5 non abbiamo fatto tanti punti. ...Pochi minuti prima di Napoli-Udinese, gli ultras azzurri di Curva B hanno voluto mandare un messaggio alla squadra di Luciano Spalletti, che oggi al Maradona chiuderanno il 2022 in campo.Il Napoli vuole continuare a mantenere il vantaggio accumulato sulle seconde (Lazio e Milan) prima della sosta per i Mondiali. L'Udinese, senza vittorie da 6 giornate, cerca il colpaccio contro la cap ...