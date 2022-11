Mi manda Marione | la Ue offre a Di Maio una poltrona e un “reddito di cittadinanza europeo”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 novembre 2022) Silente, da due mesi, dopo la batosta elettorale. Disoccupato, dopo essere stato trombato alle elezioni. Ma evidentemente Luigi Di, uscito con le ossa rotta dal voto di settembre, sapeva che prima o poi sarebbe stato risarcito per quella sua adesione completa alla causa draghiana ed europeista e forse così sarà. Per l’ex ministro degli Esteri sarebbe in arrivo unache, volendo ironizzare, gli garantirà una sorta didi“europea”, in linea con la sua disastrosa misura che in Italia doveva cancellare la povertà e che invece ha cancellato il partitino fondato prima del voto da Gigino. Ma intanto, la stima di Draghi e il sostegno ricevuto da Di, che in realtà in maniera maldestra ha determinato la fine del suo governo, fanno immaginare che a proporre Gigino sia stato ...