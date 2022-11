Il reddito di cittadinanza? Ce lo chiede l’Europa!

(Di sabato 12 novembre 2022) di Alessandro Somma* Ildiè sotto attacco. È considerato un incentivo a passare le giornate sul divano, una misura assistenziale stile prima Repubblica, o peggio un regalo a ladri e delinquenti vari. Eppure, dopo anni di riduzione delle tasse ai ricchi, di smantellamento dello Stato sociale e di lavoro sempre più sottopagato e precario, ildiè l’unica misura capace di combattere la povertà. Ed è la sola arma in mano a chi non rifiuta il lavoro, ma semplicemente di farsi sfruttare con salari da fame, offerti da imprenditori capaci solo di rinfacciare ai giovani di essere sfaticati. Basterebbe questo per difendere ildi, me c’è di più: ce loLoda ...

