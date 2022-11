Google e Spotify sempre più convinte di fare scegliere all’utente come pagare

I benefici sono invece per, in quanto la commissione da pagare aviene ridotta del 4% . L'azienda di Mountain View ha comunicato che il test pilota è ora accessibile in 35 paesi . Le ...Si concretizza l'accordo stipulato a marzo traper gli acquisti in - app sul Play Store : secondo quanto previsto dallo User Choice Billing (UCB)* , gli utenti della piattaforma di musica in streaming avranno ora la libertà di ...Spotify permette agli utenti di usare il suo sistema di pagamento (in alcuni paesi) per sottoscrivere l'abbonamento Premium tramite app Android.Una piccola rivoluzione per il mercato delle app e dei pagamenti digitali. Spotify potrà processare in autonomia i pagamenti, con tutto ciò che comporta.