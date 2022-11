(Di sabato 12 novembre 2022) In 500 schierati alla frontiera. I migranti rispediti indietro. La Caritas: "Qui rischiamo un’altra crisi come nel 2016"

ilGiornale.it

... hanno riattraversato ila piedi, diretti in Italia ". Così riferisce una nota della ... Parigi schiera i: rafforzati i confini tra Francia e LiguriaIl fatto che la Francia, il paese che ha accolto appena 38 (sì, avete capito) migranti dal nostro paese nella fallimentare politica dei ricollocamenti, e che manda ialdi ... Gendarmi al confine: decine di respinti. Pugno duro francese da Calais a Mentone In 500 schierati alla frontiera. I migranti rispediti indietro. La Caritas: "Qui rischiamo un’altra crisi come nel 2016" ...Alla frontiera siriani, cingalesi, eritrei. I rinforzi promessi dall'Eliseo sono già qui. "Non fermeranno chi cerca una nuova vita" ...