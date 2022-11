Festival Nazionale delle Università | la seconda edizione in programma a maggio 2023 | focus sull’intelligenza artificiale

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Gli ospiti Luca Paolo Weltert (Professore di Statistica Medica, UniCamillus), Nicola Ferrigni (Direttore Osservatorio Generazione Proteo), Stefano Cappon (Business Development Manager presso G3C Labs), Luca Di Nunzio (Avvocato), Giusi Antonia Toto (Docente di Media Education e Psicopedagogia dei Media Digitali,di Foggia) e Franco Rubino (Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’della Calabria) hanno discusso di un tema di attualità ormai sulla bocca di tutti come il metaverso. Cappon ha spiegato come «il metaverso è stato il tema di questo ultimo anno e sicuramente rappresenta un’opportunità per il mondo dell’impresa e soprattutto per quello degli eventi. All’interno del metaverso si raccolgono un insieme di tecnologie che soddisfano e possono dare una risposta ai bisogni di molte persone. In questo ...