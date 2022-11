F1 | Sergio Perez | “È stata una sfortuna | non so cosa stessero facendo Leclerc e la Ferrari”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022)si ritrova nel posto sbagliato al momento sbagliato e deve buttare via il suo unico time-attack in Q3, chiudendo così in nona posizione le qualifiche del Gran Premio di San Paolo 2022, valido come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Checo ha dovuto effettuare il suo giro veloce alle spalle delladi un Charlesdecisamente più lento a causa delle gomme intermedie, in quel momento meno competitive rispetto alle slick che montavano tutte le altre macchine in pista. “Èuna. Non soe la, era molto chiaro che era troppo lento nel giro di uscita con le gomme intermedie. Pensavo che sarebbe entrato ai ...