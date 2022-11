F1 | Kevin Magnussen | “Mi sono divertito molto | sono felice di aver ottenuto dei punti”

(Di sabato 12 novembre 2022)ha riportato le proprie sensazioni al termine della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, penultimo round del Mondiale F1 2022. Il danese ha tagliato il traguardo in ottava posizione alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren). L’autore della pole-position nella giornata di ieri ha tentato di concludere nella Top10, una missione riuscita per l’ex alfiere di Cadillac Racing per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il #20 di Haas ha dato battaglia quest’oggi, abile a respingere molti avversari. Il compagno di squadra del tedesco Mick Schumacher ha affermato ai microfoni della massima formula: “Era irrealistico mantenere la posizione fino alla fine. Ho cercato di perdere il minor tempo possibile, minei primi passaggi”. WEC, 8 Ore ...

Il poleman a sorpresa del venerdì, non va oltre un ottavo posto con la sua Haas, superato anche dalla McLaren di Lando Norris. In virtù di quest'ordine di arrivo, domani la prima ...A punti anche l'inglese della McLaren Lando Norris e il danese della Haas, scattato dalla pole position. La pole position di Kevin Magnussen in Brasile a livello statistico ha veramente aggiunto pagine alla storia della F1 sotto voci a dir poco svariate tra loro. Di seguito tutti i 'numeri' generati… La Mercedes coglie il primo successo con la W13 nella garetta brasiliana con George e porta sul podio anche Hamilton terzo. Fra le due frecce d'argento si è infilato Sainz ottimo secondo con la Ferrari...