Tales of Symphonia Remastered | in arrivo a febbraio 2023

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 novembre 2022) Finalmente c’è una data per la tanto attesa edizionediofannunciata nel corso del Nintendo Direct di settembre e prevista per il prossimo annoofè stato uno degli annunci che hanno arricchito il Nintendo Direct di settembre, ne abbiamo già parlato qui, anche se il “colpo grosso” è stato firmato da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In ogni caso, finalmente i fan di questo storico JRPG possono rimetterci le mani sopra, ma andiamo con ordine!of: segnatevi sul calendario la dataofad opera della Bandai Namco, che ci ha portato tra mondi diversissimi come quelli di ...