Roma | Mourinho contro Karsdorp | retroscena e risvolti sul mercato

Pareggia e delude ancora ladiche ormai è l'uomo delle polemiche e dei pianti, il portoghese fa teatro e pochi punti . Perde ancora l'Atalanta, stavolta con un ottimo Lecce che ...S orride soloche avrà a disposizione quasi tutti la rosa in vista del secondo ritiro annuale in cui ladovrà recuperare forze, idee e ambizione. Per questo il tecnico ha stabilito un ...Rick, la brutta risposta a José è una condanna senza appello - Il Messaggero - Ufficialmente non è fuori rosa e di multe, per ora non se ne parla. Il suo impiego – f... - Marione.net - La ControInform ..."Sono stato tradito da un calciatore che non ha avuto un atteggiamento professionale: gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio". L'attacco di José Mourinho dopo il pareggio ottenuto dalla Roma a ...