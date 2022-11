Ristoratore muore per un malore dopo un tentativo di rapina

(Di venerdì 11 novembre 2022) Undi 64 anni è morto per unaccusatoundinel suo locale a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Secondo quanto spietato dai carabinieri, nel ristorante che l’uomo gestiva con un socio, intorno alle 23:40 di ieri sarebbe entrato un uomo, straniero, in forte stato di agitazione, che avrebbe minacciato i proprietari pretendendo che gli servissero alcolici e sigarette e ferendone uno a una mano con un paletto di legno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia e lo straniero è stato fermato. Successivamente il 64enne ha accusato un: è stato trasportato in ospedale dove è morto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tragedia ieri sera intorno alle 22.45 all'interno del ristorante di Torre del Lago Elefante Marino in viale Europa 31. A seguito di un tentativo di rapina uno dei due titolari dell'attività, Alberto B ...Un ristoratore di 64 anni, Alberto Biancalana, è morto per un malore accusato dopo un tentativo di rapina nel suo locale a Torre del Lago, l'Elefante ...