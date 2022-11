Miano | crivellato di colpi in pieno centro | chi era Pasquale Angellotti

È di Pasquale Angellotti, 54 anni, detto Linuccio 'o cecato, il corpo senza vita trovato all'interno di un'auto in via della Liguria, nel quartiere, zona nord di Napoli. Angellotti era ...Il cadavere di un uomo colpito da diversi colpi d'arma da fuoco è stato ritrovato all'interno di una vettura parcheggiata in via della Liguria, nel quartiere, periferia nord di Napoli . Sul caso indaga la polizia. Paolo, ucciso a 19 anni sotto casa: non aveva precedenti, il movente è un giallo. Gli amici sconvolti La vittima era alla guida di una ...L'ennesima morte sul lavoro, questa volta nel mantovano. Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, in uno stabilimento che produce prefabbricati ...La vittima dell'agguato avvenuto nel pomeriggio a Napoli è Pasquale Angellotti, 54 anni, detto Linuccio 'o cecato, scarcerato nel 2018 dopo essere stato arrestato per un omicidio di camorra. (ANSA) ...