L’obiettivo di Man Utd è aperto a “nuovo progetto” e suggerisce “forse ora è il momento” di lasciare il team attuale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Benjamin Pavard ha ammesso che “ora è il” diil Bayern Monaco e vuole un “sportivo interessante”. Pavard si è fatto un nome ai Mondiali 2018. Ha brillato per la Francia che è andata fino in fondo per vincere il torneo per la seconda volta. Un anno dopo, ha firmato per il Bayern Monaco e ha giocato 139 volte per la squadra della Bundesliga nelle ultime stagioni. Il 26enne ha firmato un contratto quinquennale quando è passato al Bayern nel 2019, quindi il suocontratto scadrà nel 2024. Avrebbe potuto partire durante l’estate poiché ha ammesso a settembre di “aver ricevuto chiamate da diversi club”. “Mi sono interrogato. Ho ricevuto chiamate da diversi club con il mio agente ” Pavard ha detto a Telefoot. Poi ho avuto ...