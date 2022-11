LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Matteo Rivolta vola a Melbourne! Benedetta Pilato e Cerasuolo si confermano nella rana

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.48: Grazie per averci seguito, a più tardi! 11.45: Mattinata di risultati tutto sommato buoni consugli scudi. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16 per l’ultima sessione di gare 11.42: Come era accaduto ieri pomeriggio, anche oggi in chiusura di sessione arriva la qualificazione numero 15 per i Mondiali di Melbourne, firmata da. Importante per due motivi:potrà difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno ad Abu Dhabi e completa la staffetta mista dell’oro europeo con Ceccon, Martinenghi e Miressi che si ritroveranno tutti a Melbourne 11.41:Milli con 23?50 si prende il secondo posto dei 50 dorso alle spalle di ...