L’INTERVISTA – Mattia Faraoni torna sul ring | “Cerco il riscatto nella belle époque della kickboxing”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Spesso i treni non passano due volte.”, come la definisce, la seconda opportunità invece può essere anche dietro l’angolo. Lui se l’è costruita con i sacrifici, superando anche “quarantadue giorni di farmaci e di cure”. A giugnodoveva combattere per il titolo del mondo Iska dicontro l’australiano Charles Joyner. L’evento, previstocornice del PalaPellicone di Ostia, era trasmesso su Dazn. Praticamente un sogno.notte precedente all’incontro, però, il fighter romano viene ricoverato in pronto soccorso per un malore. Lui vuole combattere nonostante un dolore lancinante allo stomaco, ma il medico lo ferma. “È stato ...