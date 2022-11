L’incanto di Demi Moore sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha una filmografia da invidia, anche se la pop culture l’ha tenuta stretta a sé per quel ruolo da protagonista in Ghost, film cult degli Anni ’90 ancora oggi amatissimo dal pubblico. Ma, oltre ad essere una delle divinità sull’olimpo hollywoodiano, l’attrice è solita catturare l’attenzione sul red, complice il suo gusto impeccabile. Splendida nei suoi 60 anni appena compiuti,rappresenta un’icona hollywoodiana che sa perfettamente come trasformarsi. Non ha bisogno di rincorrere i tempi, perché scandisce perfettamente i suoi con ritmo. L’attrice è stata etichettata come sex symbol degli Anni ’90, ma il cinema l’ha resa un’icona grazie a diverse interpretazioni come quella in Ghost – Fantasma, cult ancora oggi amatissimo. E ancora,...