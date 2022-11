La Toscana vince

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Winespectator premia i vigneron italiani. Sono tre le bottiglie Made in Italy inserite nella top 10 della prestigiosa classifica stilata dalla rivista americana che proprio oggi ha svelato il miglior vino di questo 2022. Si tratta del Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019 di Schrader Cellars, prodotto da Thomas Rivers Brown in Napa Valley, la contea americana grande quanto un undicesimo della, capace di primeggiare in questa classifica cinque volte negli ultimi dieci anni. In attesa di conoscere il ranking completo che comprende cento etichette, che verrà resa nota lunedì 14 novembre, non è di certo banale il riscontro italico. Sempre prendendo in esame l’ultimo decennio, infatti, i vini del Bel Paese hanno ottenuto un risultato migliore solo nel 2018 quando, anche quella volta con tre piazzamenti nei dieci, ottennero il primo del Sassicaia Tenuta San ...