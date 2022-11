La Corte dei Conti demolisce Zingaretti | bocciata la sua Sanità

Laeuropeadiritti dell'uomo ha accolto il ricorso della madre che i tribunali italiani consideravano 'non ...È poi uscito in silenzio dallacon la famiglia e i suoi avvocati non hanno risposto ai ... ha 69 anni, la Breest ne aveva 26 all'epocafatti. La scorsa estate Haggis aveva passato sedici ...25/10/2022: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 4075 del 3 febbraio 2021 - Caduta dell'ascensore e infortunio dell'apprendista. Il fatto che il l datore di lavoro operi anche in prima per ...Bidella restò incastrata in un cancello della scuola, il preside di allora dovrà risarcire il ministero dell’Istruzione. Un conto da 8.673 euro per il preside (ora ex) ...