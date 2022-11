“Indaco d’Oriente” | a Roma la mostra personale di Véronique Heim | un percorso eclettico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si terrà aladidal titolo “”. Si aprirà il 16 novembre alle ore 18, in via Margutta 54, e proseguirà fino al 30 novembre. Laè ospitata dalla galleria d’arte Antonacci Lapiccirella Fine Art. Chi èDiplomata all’Ecole du Louvre di Parigi, si dedica all’attività pittorica da oltre 20 anni. Nell’arco degli anni l’artista francese ha presentato le sue opere in varie gallerie internazionali tra Parigi, Basilea,e Bologna. L’incessante lavoro nel suo atelier situato nella silenziosa e colorata campagna francese di Tours, hanno ispirato i suoi lavori dedicati all’indagine luministica e agli effetti chiaroscurali dei tessuti ...