Incidente alla Route du Rhum | Imoca colpito da cargo | skipper illeso

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 11 novembre 2022)du, con l’60 di Damien Seguin, Groupe Apicil, che è statoda unalle 3.30 di questa notte mentre navigava nel Golfo di Biscaglia. Sebbene non ci siano, fortunatamente, conseguenze fisiche per lofrancese, quest’ultimo ha dovuto liberare i resti a seguito del disalberamento. Groupe Apicil si trova a 250 miglia a ovest di Les Sables d’Olonne. Lonon ha la mano sinistra, ma ha fatto sapere di non aver bisogno di assistenza.du, la situazione oltre l’La classevede attualmente Charlie Dalin al comando, con Giancarlo Pedote che è risalito fino in 13ma posizione a 108 miglia da ...