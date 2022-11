Giorgia e Giorgetti | perché la “prudenza” può mandarci a sbattere

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come si sarà letto, la Germania ha stanziato 200 miliardi per mettere un tetto al costo di elettricità e gas per aziende e famiglie (13 centesimi per KWh al massimo per le aziende ad esempio). Anche la Francia ha stanziato oltre 100 miliardi e si legge che in Giappone (dove pure il gas naturale è meno rilevante e non c’è stata la speculazione come in Europa) il governo stanzia l’equivalente di 180 mld di euro. Questi miliardi che vengono dati a famiglie e imprese sono ovviamente tutti a deficit. In Usa, il governo Biden ha messo a budget un deficit di oltre 1,000 miliardi di dollari e dentro ci sono sussidi di ogni genere che farebbero arrossire persino Cirino Pomicino.invece si attengono allaestrema, come si legge nelle loro dichiarazioni, e stanziano solo 9,5 miliardi per fine anno e altri 23 miliardi ...