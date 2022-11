(Di venerdì 11 novembre 2022) Il servizio per i rapporti con i media del governo egiziano (Sis) stando informalmente dalla scorsa notte in sei lingue, tra cui l'italiano, un file che traduce 12diAbdel Fattah ...

Agenzia ANSA

Il servizio per i rapporti con i media del governo egiziano (Sis) sta diffondendo informalmente dalla scorsa notte in sei lingue, tra cui l'italiano, un file che traduce 12 tweet di Alaa Abdel Fattah ......è ancora disponibile sulla prima pagina della CNN con il titolo ' La protesta anti - Xi si... Questo elenco include Vietnam, Cuba, Iran, Iraq, Libia,, Afghanistan, Palestina, Ho Chi Minh,... Egitto diffonde i tweet di Alaa 'istigatore del terrorismo' Il servizio per i rapporti con i media del governo egiziano (Sis) sta diffondendo informalmente dalla scorsa notte in sei lingue, tra cui l'italiano, un file che traduce 12 tweet di Alaa Abdel Fattah ...Nell’incontro con al-Sisi l’attesa di giustizia dell’Italia è stata confinata in una nota a margine. Eppure era proprio Meloni, nel 2019, a invocare verità ...